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Финляндия вновь продлила ограничения на въезд в страну

Новости. Общество
16:16, 07 Апреля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Ограничения на пересечение границы с Финляндией для граждан России продлены на месяц.

Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 8 мая. Такое решение принял в четверг госсовет страны. Об этом пишет ТАСС.

"Пандемия все еще продолжается. Чтобы сохранить ресурсы системы здравоохранения, действие ограничений необходимо продлить до 8 мая [ранее они действовали до 10 апреля]", - говорится в сообщении на сайте финского правительства.

Въезжающим из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе нужно предъявить действительный сертификат о полном курсе вакцинации одобренными в Финляндии вакцинами или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19. Это требование относится ко всем, кто был рожден в 2006 году и ранее.

В основном эти требования касаются туристов, при этом для ряда категорий лиц, включая въезжающих членов семей финнов или близких родственников, требования менее жесткие.

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян: отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты, ограничения регулярно продлеваются в течение уже двух лет.

Между странами в настоящее время действует только автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле. Авиасообщение и железнодорожные пассажирские перевозки в настоящее время приостановлены.

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