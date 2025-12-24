Финляндия вооружила свои истребители «самыми совершенными» американскими ракетами

Финляндия получила одобрение США на закупку 405 новейших авиационных ракет на сумму около 1,07 млрд долларов.
По сообщению «The National Interest», Финляндия оснастила свои истребители американского производства ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120D3 и головками самонаведения к ним.
Ракеты заменят устаревшие версии AIM-120 на нынешних истребителях F/A-18 Hornet и станут основным оружием для истребителей F-35, существенно усилив потенциал ПВО.
Как отметили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), продажа улучшает совместимость вооружённых сил Финляндии с США и союзниками, укрепляя безопасность в Европе. Финляндия рассматривается как «сила политической стабильности» в регионе.
Сделка укрепляет обороноспособность Финляндии после её вступления в НАТО в 2022 году и направлена на «реагирование на угрозы в оперативной обстановке», как заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
