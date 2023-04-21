Финляндия вошла в ТОП-5 стран по числу выданных россиянам шенгенских виз

В Петрозаводске отказ в визе получили меньше 1% заявителей.
Финляндия вошла в ТОП-5 европейских стран по числу выданных многократных шенгенских виз россиянам в 2022 году.
Вот этот список:
Испания - 154 450 виз;
Финляндия - 105 323;
Италия - 103 099;
Греция - 61 840;
Франция - 55 285;
Германия - 38 809.
Как много финских виз выдали в Петрозаводске, знает проект «Жизнь и кошелек».
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