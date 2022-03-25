Финские железнодорожники выяснили, что международные санкции их не затрагивают.

Финляндия возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией, которое было прекращено 27 марта из-за санкций, наложенных Великобританией на «Российские железные дороги». Как пишет Yle, финская железнодорожная компания VR Transport провела консультации с британскими властями и банками и выяснила, что эти санкции не распространяются на ее экспортные, импортные и транзитные перевозки.

Финны намерены пустить грузовые поезда в Россию уже сегодня. Однако в Финляндии отметили, что пассажирский маршрут между Санкт-Петербургом и Хельсинки открыт не будет.