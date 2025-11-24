Финляндия возводит забор в метре от границы с Россией

Общая длина заграждений превысит 200 км.
Власти Финляндии приступили к строительству забора в метре от российской границы, сообщает ТАСС со ссылкой на национальную телерадиокомпанию Yle.
По данным издания, через каждые 20 метров на ограждениях будут установлены камеры наблюдения.
Сооружения, изготавливаемые в самом северном регионе страны — Лапландии, почти готовы. Приёмка работ состоится 9 декабря, а завершение строительства забора запланировано на лето 2026 года.
— Протяжённость границы между Финляндией и Россией составляет более 1,3 тыс. км. По данным Yle, власти республики не смогут построить заграждения по всей её длине из-за нехватки финансирования, поскольку на один километр Финляндия тратит приблизительно 1,8 млн евро. Ожидается, что общая длина заграждений превысит 200 км, а стоимость проекта составит около 362 млн евро, — рассказали в ТАСС.
Напомним, 14 декабря возле российско-финских КПП стартует акция протеста против закрытия границ. Как заявляют организаторы, цель мероприятия — напомнить финской общественности о проблеме ограничения свободы передвижения и нарушения семейных связей.