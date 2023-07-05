Финляндия вводит новые ограничения для россиян

Суоми закрывает транзит в другие страны шенгена.

В минувший четверг, 6 июля, правительство Финляндии приняло решение об ограничении поездок российских граждан в Суоми и транзитом в страны Шенгенской зоны на неопределённый срок. Также ужесточаются ограничения для командировочных, владельцев недвижимости и студентов. Какие требования к ним теперь предъявляют соседи, знает проект «Жизнь и кошелек».