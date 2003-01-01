Финляндия за два года выдала только три разрешения для пересечения границы

Причем лишь одно из них — из России в соседнее государство.

Как сообщили в Погранохране Северной Карелии (Финляндия), соседнее государство выдало только три разрешения на пересечение границы между Финляндией и Россией. Только одно из них — из России в Финляндию, два — в обратном направлении. Разрешения получили пять человек. Кто эти люди, какая у них национальность и цели визита, не сообщается из соображений конфиденциальности.

Напомним, что Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. При этом финские власти обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. В России эти обвинения опровергали. В итоге соседнее государство полностью закрыло границу.