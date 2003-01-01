В соседнем с Карелией государстве фиксируется рекордный уровень долговой нагрузки.

В 2025 году власти Финляндии планируют занять около 44 млрд евро. Более 68 процентов этих средств будут направлены на покрытие старых долгов, сообщает агентство «Yle»* со ссылкой на данные Государственного казначейства страны.

— Согласно осеннему прогнозу Министерства финансов, соотношение долга к ВВП вырастет на 86,9 процента — это на 4,8 процентных пункта больше, чем год назад, — отметили там.

На рост задолженности влияют три основых фактора — увеличение объёма субсидируемых кредитов Государственного жилищного фонда, используемых для строительства арендного жилья, эмиссионные убытки, размер которых достигает около одного миллиарда евро, а также денежные залоги, необходимые для защиты госзаймов от валютных рисков.

— Правительство стремится стабилизировать соотношение долга, но дополнительные факторы обслуживания задолженности могут привести к колебаниям в миллиарды евро. В конечно счёте, чем больше долговых обязательств, тем выше расходы на их обслуживание, — подытожили в издании.

Ранее директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что экономика страны сильнее других в Европе пострадала от разрыва отношений с Россией.

* — внесён в единый реестр запрещённых сайтов.