Финляндия запустит производство БПЛА для поставок на Украину и в страны НАТО

Финская военная компания Summa Defence Oy откроет завод по производству дронов для снабжения ВСУ и НАТО.
Финская группа оборонных и охранных технологий Summa Defense Oy совместно с украинскими партнёрами планирует открыть завод по производству беспилотных летательных аппаратов для снабжения ВСУ и стран НАТО, цитирует ТАСС слова гендиректора корпорации Юсси Холопайнена.
— Спрос на технологии и производственные мощности дронов высок. БПЛА будут поставляться не только на Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО, — приводит его слова пресс-служба компании.
РБК со ссылкой на портал News.Cision пишет, что беспилотники будут использоваться не только для ведения войны, но и в гражданском секторе.
По мнению Холопайнена, изготовление дронов в Финляндии сможет повысить безопасность поставок на Украину, однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью Вооружённых сил России.
Напомним, на этой неделе власти Финляндии приступили к строительству забора в метре от российской границы. Сооружения, изготавливаемые в самом северном регионе страны — Лапландии, почти готовы. Приёмка работ состоится 9 декабря, а завершение строительства забора запланировано на лето 2026 года.