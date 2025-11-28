РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
Обществоведение
Игорь Зубарев: Увеличение потребления рыбы не должно происходить через удорожание
28 ноября, 16:30 Статьи
Тема недели
«Мы к этому шли 10 лет»: Леонид Белуга рассказал, каким будет первый аквапарк в Петрозаводске
27 ноября, 10:20 Статьи
Новости

Финляндия запустит производство БПЛА для поставок на Украину и в страны НАТО

00:14

Пожарные вскрыли квартиру тяжелобольной пенсионерки из Медвежьегорска

23:28

Самое важное за сегодня

22:20

Усиление ветра и потепление до +5ºС обещают в Карелии 29 ноября

21:44

Десятки петрозаводчан встретили вернувшихся с триумфального первенства Европы тайских боксеров

21:00

В Прионежье простились с погибшим на СВО Сергеем Пявиным

20:22

Аварийный мост в Прионежье отремонтируют по требованию прокуратуры

19:36

В отечественный прокат вышла приключенческая комедия «По-братски»

19:14

Цифровые микроскопы и 3D-принтеры: в Карельском кадетском корпусе открыли инженерный комплекс

19:00

В Карелии пожарные предотвратили возгорание лесовоза на трассе «Кола»

18:54

В Петрозаводске троллейбус столкнулся с легковым автомобилем на улице Луначарского

18:23

В Карелии число разговоров по телефону выросло в 10 раз - Билайн

18:10

«ПКС-Водоканал» привез воду общественному приюту для животных

18:02

В Совете Федерации назвали виновных в росте цен на рыбу

17:51

«ПКС-Водоканал» повышает надежность водоснабжения

17:45

Власти Лахденпохского района рассказали о погибшем на стройке Артеме Васильеве

17:32

Стало известно, как изменятся цены на газ в Карелии в 2026 году

17:10

«Петрозаводскмаш» модернизирует производство новым оборудованием

16:53

По факту гибели мужчины на стройке в Лахденпохье возбудили уголовное дело

16:32

Новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп» можно купить, сдав в зачет старое жилье

16:16

Депутаты от «ЕР» предложили запустить в Карелии программу «Конкретных дел»

16:11

В Карелии более 150 многодетных семей расселили из аварийного жилья в рамках нацпроекта

16:02

Россельхознадзор предупредил цирк с медведями о необходимости установки защитного барьера

15:48

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в посёлке на севере Приладожья

15:34

Кого затронет снижение диапазонов электропотребления в Карелии?

15:30

Фура столкнулась с легковым авто на трассе в Олонецком районе

15:19

Аукцион на заготовку новогодних елей объявлен в Карелии

14:37

Бросить курить, высыпаться и меньше стрессовать: врачи рассказали, как сохранить мужское здоровье

14:18

В самый крупный Петрозаводский приют срочно требуется вода

13:52

Мост через реку Чирко-Кемь капитально отремонтировали

13:23

В Карелии мужчина понесет уголовную ответственность за хранение оружия и более 100 патронов

13:02

Движение по Ладожскому мосту на трассе «Кола» ограничат на два года

12:49

МЧС Карелии выпустило штормовое предупреждение

12:37

В Карелии на трассе автомобиль съехал в кювет

12:08

Артур Парфенчиков: «Экономика республики справляется с внешними вызовами»

12:00

В Карелии на 102-м году жизни скончалась старейшая судья республики Виулена Горная

11:44

Глава Карелии поручил увеличить выплату студенткам при рождении ребёнка

11:32

В Петрозаводске троллейбус № 7 будет останавливаться у Речного училища

11:20

Ключи от новой квартиры выдали девушке-сироте из Пряжинского района

11:12

Более 500 семей с начала года получили выплаты на детей 17-18 лет

11:02

Под Костомукшей автомобиль врезался в опору освещения

10:57

Краеугольный камень: Карелия и Беларусь создадут инновации на основе шунгита

10:32

В Минздраве рассказали, как беломорские врачи спасали пострадавшего в аварии мужчину

10:11

84-летняя жительница Карелии перевела псевдоброкерам более 9 млн рублей

09:51

В Госдуме обсуждают введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью из-за участившихся мошенничеств

09:29

В Финляндии задержали мужчину, нелегально перешедшего границу с Россией

08:58

В России могут запретить входящие звонки с иностранных номеров

08:39

Просроченную рыбу и без документов выявили в карельских магазинах

08:21

Производители муки заявили, что Россия теряет ржаное хлебопечение

08:01

В Петрозаводске вновь собирают новогодние подарки для одиноких пожилых людей

07:42

«Три жизни маленького села»: в Колежме скорбят о погибших в аварии односельчанах

07:21

Грамота.ру: «зумер», «проявленность» и «выгорание» претендуют на слово 2025 года

07:01

В Минсельхозе назвали самые ягодные районы Карелии

06:42

«Союз МС-28» успешно пристыковался к Международной космической станции

00:10
Финляндия запустит производство БПЛА для поставок на Украину и в страны НАТО
Сегодня 00:14 Политика
Поделиться

Финская военная компания Summa Defence Oy откроет завод по производству дронов для снабжения ВСУ и НАТО.

фото: © U.S. Marine Corps Lance Cpl. Chase W. Drayer

Финская группа оборонных и охранных технологий Summa Defense Oy совместно с украинскими партнёрами планирует открыть завод по производству беспилотных летательных аппаратов для снабжения ВСУ и стран НАТО, цитирует ТАСС слова гендиректора корпорации Юсси Холопайнена.

— Спрос на технологии и производственные мощности дронов высок. БПЛА будут поставляться не только на Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО, — приводит его слова пресс-служба компании.

РБК со ссылкой на портал News.Cision пишет, что беспилотники будут использоваться не только для ведения войны, но и в гражданском секторе.

По мнению Холопайнена, изготовление дронов в Финляндии сможет повысить безопасность поставок на Украину, однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью Вооружённых сил России.

Напомним, на этой неделе власти Финляндии приступили к строительству забора в метре от российской границы. Сооружения, изготавливаемые в самом северном регионе страны — Лапландии, почти готовы. Приёмка работ состоится 9 декабря, а завершение строительства забора запланировано на лето 2026 года.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
Всего 9 свободных квартир осталось в ЖК «Аристократ» - спешите купить в готовом доме в центре Петрозаводска
Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Они тоже жертвы
О подростках, которые жестоко избили двух мужчин

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение