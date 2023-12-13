Реклама

Санаторий «Белые ключи» запускает праздничную акцию «Три подарка»
13.12.2023 11:00
В Петрозаводске строится жилой комплекс «Флотилия» с потрясающими видами на Онежское озеро
13.12.2023 16:25
Новые светофоры появились на оживленном перекрестке в центре Петрозаводска
13.12.2023 15:14
В Кондопоге завершается строительство завода по производству посадочного материала лососевых рыб
13.12.2023 09:40

Финляндия ждет очередей в Ленобласти и Карелии в день открытия границы с Россией

Новости. Общество
06:40, 14 Декабря 2023
фото: © Петр Ковалев / Деловой Петербург

Новости партнеров

Финляндия готовится к большим очередям 14 декабря на контрольно-пропускных пунктах Ваалимаа / Торфяновка в Ленобласти и Ниирала / Вяртсиля в Карелии.

Погранслужба Финляндии предупредила о больших очередях на контрольно-пропускных пунктах Ваалимаа и Ниирала 14 декабря. 

Оба погранперехода готовы к возобновлению движения, но в первые дни после открытия финские пограничники рекомендуют отложить поездку на более поздний срок «во избежание пробок», пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на издание Demokraatti.

Заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен предположил, что КПП Ваалимаа будет особенно востребован после продолжительного закрытия. Замглавы пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен не исключил очередей и у КПП Ниирала. 

Скопления автомобилей могут возникнуть и из-за особого режима движения у этих погранпереходов: там останутся барьеры и заграждения. Финские пограничники не будут убирать шлагбаумы, так как их можно использовать для повторного закрытия КПП, если правительство примет такое решение, говорится в публикации. 

К пробкам у КПП могут также привести просители убежища: в этом случае пограничное движение будет регулироваться вручную. 

Финские пограничники в ноябре прерывали работу нескольких КПП в моменты, когда на границу прибывали группы беженцев. 

Погранпереходы Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля) возобновят пропуск людей и транспорта через границу РФ с Финляндией 14 декабря.

Финские власти решили открыть эти два КПП на месяц, до 14 января 2024 года. КПП Ваалимаа — круглосуточный и должен заработать с полуночи четверга, 14 декабря. КПП Ниирала откроется 14 декабря в 09.00 часов по московскому времени и будет работать по прежнему графику до 21.00 по московскому времени.

Петербургские перевозчики возобновляют автобусные рейсы между Россией и Финляндией, а первые автобусы с пассажирами отправлись к границе уже вечером в среду, 13 декабря, пишет деловое издание.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.12.2023, 15:15
Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки
08.12.2023, 22:00
Россиянам рассказали, почему нельзя заряжать смартфон в автомобиле
07.12.2023, 16:22
Известная торговая сеть закупила продукцию карельских производителей на 1 млрд рублей
07.12.2023, 12:21
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии
09.12.2023, 08:15
В Карелии за неделю сильно подорожали два популярнейших гарнира
07.12.2023, 14:06
«Глубокие соболезнования родным и близким», — на спецоперации погиб уроженец Карелии

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.