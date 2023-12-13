Финляндия ждет очередей в Ленобласти и Карелии в день открытия границы с Россией

Финляндия готовится к большим очередям 14 декабря на контрольно-пропускных пунктах Ваалимаа / Торфяновка в Ленобласти и Ниирала / Вяртсиля в Карелии.
Погранслужба Финляндии предупредила о больших очередях на контрольно-пропускных пунктах Ваалимаа и Ниирала 14 декабря.
Оба погранперехода готовы к возобновлению движения, но в первые дни после открытия финские пограничники рекомендуют отложить поездку на более поздний срок «во избежание пробок», пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на издание Demokraatti.
Заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен предположил, что КПП Ваалимаа будет особенно востребован после продолжительного закрытия. Замглавы пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен не исключил очередей и у КПП Ниирала.
Скопления автомобилей могут возникнуть и из-за особого режима движения у этих погранпереходов: там останутся барьеры и заграждения. Финские пограничники не будут убирать шлагбаумы, так как их можно использовать для повторного закрытия КПП, если правительство примет такое решение, говорится в публикации.
К пробкам у КПП могут также привести просители убежища: в этом случае пограничное движение будет регулироваться вручную.
Финские пограничники в ноябре прерывали работу нескольких КПП в моменты, когда на границу прибывали группы беженцев.
Погранпереходы Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля) возобновят пропуск людей и транспорта через границу РФ с Финляндией 14 декабря.
Финские власти решили открыть эти два КПП на месяц, до 14 января 2024 года. КПП Ваалимаа — круглосуточный и должен заработать с полуночи четверга, 14 декабря. КПП Ниирала откроется 14 декабря в 09.00 часов по московскому времени и будет работать по прежнему графику до 21.00 по московскому времени.
Петербургские перевозчики возобновляют автобусные рейсы между Россией и Финляндией, а первые автобусы с пассажирами отправлись к границе уже вечером в среду, 13 декабря, пишет деловое издание.
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