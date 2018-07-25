Финн и егерь из "Особенностей национальной рыбалки" приедут в Карелию на фестиваль рыбной ловли

Актеры Виктор Бычков и Вилле Хаапасало, известные по ролям егеря и финского гостя из фильма "Особенности национальной рыбалки", встретятся в карельском городе Сортавала на международном фестивале рыбной ловли "Ладожские шхеры".

Об этом ТАСС рассказал представитель оргкомитета Антон Юшко.

"Ведущим фестиваля, по традиции, станет петербургский актер Виктор Бычков, который известен зрителям по роли егеря из фильма "Особенности национальной рыбалки". Впервые в качестве гостя на "Ладожские шхеры" приедет финский актер Вилле Хаапасало. Герои комедийного фильма встретятся в Карелии после долгого перерыва", - сказал Юшко.

По его словам, с актерами можно будет сфотографироваться во время фестиваля. Главным событием фестиваля станет соревнование рыбаков в акватории Ладожского озера: ожидается, что в этом году в них примут участие порядка 100 экипажей из разных регионов России и Финляндии.

"Общий призовой фонд фестиваля - 1 млн рублей. К примеру, победитель в номинации "Самая крупная рыба" получит катер, а за самый крупный улов наградят лодкой", - отметил представитель оргкомитета.

Юшко добавил, что для зрителей и болельщиков подготовлена развлекательная программа. Так, оставшиеся на берегу смогут научиться играть в кююккя - карельские городки, готовить блюда национальной кухни, принять участие в конкурсе по приготовлению ухи, сделать своими руками сувениры.

Фестиваль "Ладожские шхеры" пройдет 27 и 28 июля в городе приграничном городе Сортавала, в котором находятся более 200 памятников архитектуры. Мероприятие проводится ежегодно с 2010 года, ежегодно собирая любителей и профессионалов рыбной ловли.