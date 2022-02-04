Финна из-за сенполии не пустили в Карелию

Гражданин Финляндии нарушил правила ввоза растений, поэтому его на границе в Карелии остановили и оштрафовали, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Так, 28 января гражданин Финляндии, направляясь в Россию, пересекал границу в пункте пропуска «Вяртсиля» и вез с собой сенполию в горшке. Фитосанитарного сертификата владелец не имел. При этом горшечные растения можно ввозить только при наличии такого документа.

Растение было возвращено в Финляндию.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении.