Финна с лосятиной не пустили в Карелию

Гражданин Финляндии пытался пересечь границу с мясом лося, но был остановлен, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Так, 4 октября гражданин Финляндии следовал в Россию и пересекал границу в пункте пропуска "Люття", в Костомукше.

В ручной клади он перевозил сырое мясо лося в вакуумной упаковке без маркировки завода-изготовителя, а также лосятину, завернутую в пищевую фольгу (со слов владельца, мясо было приготовлено в домашних условиях).

Общий вес мяса составил 1,25 кг. Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз сырой животноводческой продукции у гражданина не было, а такие документы необходимы для подтверждения безопасности товара в ветеринарно-санитарном отношении.

Сырая продукция животного происхождения может стать причиной заноса и распространения заболеваний животных, опасных в том числе и для человека, отметили в ведомстве.

Мясо было возвращено в Финляндию. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.