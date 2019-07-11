Финна с собакой не пустили в Карелию

Карельской медвежьей собаке не сделали вовремя прививки, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В июне гражданина Финляндии остановили в МАПП "Люття" на границе с Карелией. Мужчина вез с собой карельскую медвежью собаку. Питомец был чипирован, в течение 5 дней перед отправкой был проведен клинический осмотр животного, о чем была сделана соответствующая отметка в паспорте. Однако срок действия прививок против бешенства, а также чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита истек.



Хозяину пришлось отвезти собаку обратно в Финляндию. В отношении физического лица составлен протокол об административном нарушении.