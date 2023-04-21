Финна с сотней поддельных виз задержали на границе в соседнем с Карелией регионе

Мужчина собирался незаконно перевозить йеменцев из России в Суоми, пишет «Комсомольская правда».
Основателя компании, обещавшей клиентам оформить вид на жительство в Финляндии, задержали накануне на границе с Ленобластью. С собой у задержанного оказалось более сотни поддельных виз.
«Все они нужны были для незаконной миграции граждан Йемена через Россию в Суоми. За подделку документов мужчину осудили на семь месяцев условно», - пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на финский новостной портал «Yle».
Свою вину мужчина отрицал. Более того, обвинил своего коммерческого партнера из России в работе на ФСБ РФ.
Изначально россиянина также подозревали в этом преступлении, но обвинения ему не так и предъявили.
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