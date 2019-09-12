Финна с сырой олениной не пустили в Карелию

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У мужчины не было разрешения на ввоз продукции, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Гражданина Финляндии остановили в МАПП "Люття" с ручной кладью – мужчина вез сырую оленину в вакуумной упаковке без маркировки весом 1,4 кг.
Разрешения Россельхознадзора на ввоз сырой животноводческой продукции и ветеринарных сопроводительных документов у владельца товара не было.
Гражданину пришлось вернуть оленину в Финляндию.
В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.
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