Финна с сырой олениной не пустили в Карелию

У мужчины не было разрешения на ввоз продукции, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Гражданина Финляндии остановили в МАПП "Люття" с ручной кладью – мужчина вез сырую оленину в вакуумной упаковке без маркировки весом 1,4 кг.

Разрешения Россельхознадзора на ввоз сырой животноводческой продукции и ветеринарных сопроводительных документов у владельца товара не было.

Гражданину пришлось вернуть оленину в Финляндию.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.