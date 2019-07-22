Финна с цветами остановили на границе Карелии

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Гражданин Финляндии пытался провезти в Россию семена циннии, но был остановлен на карельской границе, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Так, 10 июля гражданин Финляндии направлялся в Россию и пересекал границу в пункте пропуска "Люття". С собой он вез семена циннии, на которые не имел фитосанитарного сертификата.
Такой посадочный материал, как продукция высокого фитосанитарного риска, должен сопровождаться фитосанитарными сертификатами, так как он может стать причиной заноса и распространения вредных карантинных организмов или заболеваний растений.
По факту выявленного нарушения в отношении финна был составлен протокол об административном правонарушении.
Продукция была возвращена на территорию Финляндии.
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