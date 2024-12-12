Финны доверят беспилотникам охрану границы с Россией

Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией.

Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией. Об этом сообщила Лента.ру со ссылкой на газету Keskisuomalainen.

Уточняется, что на эти цели будут потрачены выделенные ранее Еврокомиссией средства. Деньги также будут использованы для приобретения оборудования для обнаружения дронов, развитие радиотехнического наблюдения и закупку различных патрульных и внедорожных транспортных средств.

Кроме того, ожидается, что в 2025 году будет завершено строительство 100-километрового забора на восточной финской границе.

11 декабря власти Финляндии сообщили, что ЕК выделила 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией.