Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули

В таможне привели статистику на пунктах пропуска российско-финляндской границы после запрета на въезд автомобилей с номерами РФ.

За три недели действия запрета на въезд в Финляндию автомобилей с российскими номерами таможенники Суоми развернули на границе 157 зарегистрированных в РФ машин. При этом 346 российским автомобилям был разрешён проезд на территорию Финляндской республики. Таким образом примерно каждая четвёртая попытка въехать в Суоми на транспорте с номерами РФ завершается разворотом. Об этом пишет 47news.

Большинство отказов россияне на родных номерах получили в пункте пропуска «Ваалимаа — Торфяновка». Там финское Ei, то есть «нет», услышал 81 водитель. Но этот МАПП явлется самым популярным. Начиная с 16 сентября, через него в Суоми имели намерение въехать 277 машин.

Строже всего к новым ограничениям относятся финские таможенники на МАПП «Иматра — Светогорск». Там в период с 16 сентября по 9 октября не пропустили 15 из 21 автомобиля, следует из данных финского таможенного управления.

Практически каждого второго автомобилиста из России разворачивали при попытке въехать в Суоми со стороны Норвегии. На этом участке развернули 11 из 24 авто.

Большинство попыток въехать в Финляндию на машинах с российскими номерами предпринимается через пункты пропуска в Ленинградской области. Трафик через МАПП Карелии и Мурманской области незначительный.

Ограничения на въезд в Финляндию личного автотранспорта с российскими номерами начали действовать с 16 сентября. При этом границу могут пересечь пассажирские автобусы, а также машины с дипломатическими номерами. До Финляндии запрет на въезд российских автомобилей ввели Эстония, Латвия и Литва. А после Суоми аналогичные меры приняли Польша, Норвегия и Болгария.