Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

Прогулочный теплоход «M/S Carelia» («Карелия»), символ финско-российского добрососедства, больше не заезжает в Россию.

16 сентября судно вышло из трёхлетнего простоя. На этот раз оно отправилось из Лаппеенранты не в Россию, а на север Финляндии в Савонлинну. Это тестовый тур для представителей туриндустрии, который должен убедить финский бизнес в целесообразности организации путешествий по озеру Сайма в летнюю навигацию 2026-го года, рассказало издание 47news со ссылкой на прессу Лаппеенранты.

- Круиз организовали новые владельцы «Карелии» — компания Arctic Cruises Oy, основанная предпринимателями Саку Хиттиненом и Маркусом Хейсканеном. Они занимаются не только водными путешествиями, но и гостиничным бизнесом. Тестовая поездка из Лаппеенранты в Савонлинну заняла примерно сутки. А в следующем году по системе озер и рек теплоход сможет добраться до Куопио. Этот круиз будет длиться уже три дня, - пишет издание.

Новые владельцы «Карелии» не скрывают, что организацией круизов по Сайме попытаются оживить упавший турпоток в Восточной Финляндии. В последние десятилетия этот регион пользовался популярностью у россиян — прежде всего жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее, почти двадцать лет с начала 2000-х годов теплоход «M/S Carelia» совершал круизы между Лаппеенрантой и российским Выборгом по Сайменскому каналу. На пике туристического бума Выборг называли «маленьким Таллинном». Компания «Сайматревел» не пережила проседания туристического рынка из-за коронавирусных ограничений, а после последовало закрытие финляндско-российской границы. В феврале 2023 года компания стала банкротом, и «Карелия» встала на якорь у одного из причалов в Лаппеенранте. Новым владельцем теплохода стала Lappeenrannan Toimitilat Oy (LATO).

Пассажирский теплоход «M/S Carelia» («Карелия») впервые был спущен на воду на немецких верфях еще в 1969 году.