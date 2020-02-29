Финны предложили создать центры для приема беженцев на внешних границах Евросоюза

По словам Петтери Орпо и Кая Мюккянена, в этих центрах можно было бы выяснить, имеют ли беженцы основания для получения убежища или нет.

Председатель Коалиционной партии Петтери Орпо и глава парламентской фракции партии Кай Мюккянен предлагают, чтобы ЕС учредил на своих внешних границах центры для приема беженцев, пытающихся попасть в Европу, пишет Yle.

В центрах можно было бы выяснить, имеются ли у беженцев основания для получения убежища. Также в этих центрах велась бы обработка заявлений от беженцев, говорится в заявлении Орпо и Мюккянена.

Напомним, желающих получить финскую визу в России стало больше.