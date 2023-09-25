Финны развернули на госгранице в Карелии каждый десятый автомобиль с российскими номерами

В карельской таможне сообщили, сколько автомобилей пересекло границу с Финляндией с начала действия запрета на пропуск машин с российскими номерами, и на кого этот запрет не распространяется.

Как сообщили в карельской таможне, с начала действия запрета на въезд финские таможенники вернули восемь легковых автомобилей с российскими номерами. Данная информация была опубликована на сайте таможни Финляндии.

С 16 сентября по 24 сентября 2023 года через многосторонние автомобильные пункты пропуска в Карелии границу пересекло 6087 человек. Из них 4 872 — россияне, 1 215 — граждане иностранных государств.

При этом через границу проехало 3 862 автомобилей, из них с российскими номерами 44 раза меньше, чем иностранных (3 776 автомобилей с иностранными номерами, 86 — российскими знаками). Возвратили на границе 8 автомобилей с российскими номерами.

В пресс-релизе МИД Финляндии, опубликованном 15 сентября 2023 года указано, что запрет на въезд не распространяется на граждан ЕС, постоянно проживающих в России, или имеющих два гражданства, или на членов их семей. Аналогичным образом запрет не распространяется на дипломатические транспортные средства и транспортные средства, используемые по гуманитарным соображениям.