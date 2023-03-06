Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне

Трафик на самом популярном переходе российско-финляндской границы в Карелии изменился из-за введенных ограничений для граждан РФ.

По данным Пограничной службы Финляндии, в феврале нынешнего года на пункте пропуска Ниирала-Вяртсиля было зарегистрировано 17 469 пересечений границы, или на 4% больше, чем в аналогичный прошлогодний период. Более половины из них, или 55%, были совершены гражданами Финляндии, а россиянами – только 43%.

В феврале 2022 года доля россиян, пересекавших границу через самый популярный в Карелии пункт пропуска, была существенно выше – 76,3%, а финнов – лишь 21,5%. Очевидно, что трафик в Ниирала-Вяртсиля резко изменился из-за введенных властями Финляндии ограничений для граждан РФ.