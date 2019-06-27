Финны станут наблюдать за границей вблизи Костомукши с помощью дронов

Беспилотники позволят финским пограничникам контролировать карельский участок границы протяженностью более 400 километров.

Пограничники финского региона Кайнуу, расположенного по соседству с карельским городом Костомукша, получили партию беспилотных летательных аппаратов. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, новые дроны позволят вести контроль за обстановкой на границе с Россией.

В зону наблюдения пограничников Кайнуу попадает карельский участок границы протяженностью свыше 400 километров. На полеты дронов вблизи границы в Финляндии требуется специальное разрешение.