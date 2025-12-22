Финны винят Россию в увеличении смертности северных оленей

В Финляндии считают, что российские волки могут быть связаны с увеличением числа нападений на северных оленей внутри страны.

По данным Финской ассоциации оленеводов, в 2025 году волки уничтожили около 1950 особей. Об этом сообщает телеканал CNN. Это на 70% больше, чем в 2024 году.

— Существует теория, согласно которой финские северные олени в больших количествах погибают от российских волков, пересекающих границу между двумя странами протяженностью более 800 миль, — говорится в материале.

Некоторые местные жители допускают, что из-за начала украинского конфликта многие российские охотники отправились в зону СВО, что привело к снижению контроля популяции хищников, нацеленных на оленей. Это может спровоцировать рост популяции прочих хищников, таких как медведи, росомахи и рыси, активно охотящихся на северных оленей.

Ранее карельские ученые проанализировали перемещения северных оленей в Карелии и выяснили, что вырубки негативно влияют на популяцию. Животные стараются избегать их — в этих местообитаниях высока угроза гибели от хищников, а также там мало корма. Численность популяции лесного северного оленя в Карелии остается на стабильно низком уровне: ученые предполагают, что их насчитывается порядка двух тысяч особей (для сравнения: в конце 1980-х было более шести тысяч).