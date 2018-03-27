Финны выбрали лучший город страны

Почти 40 процентов жителей Финляндии хотели бы переехать в этот регион.

Жители Финляндии уже шестой год подряд выбирают Тампере, расположенный в южной части страны, в качестве самого лучшего города республики. Почти 40% финнов хотели бы переехать именно в центр региона Пирканмаа, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Yle.

Чуть меньше (около 30%) считают лучшим местом для проживания в Финляндии бывшую столицу – город Турку.

В исследовании отмечается, что самые счастливые люди живут в регионе Пирканмаа и Турку. Кроме того, почти не отстают от них проживающие в Кауниайнен в столичном регионе. За ними следуют крупнейшие города Турку, Хельсинки, Ювяскюля и Куопио.