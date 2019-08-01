Финны заменят дорожное покрытие на пункте пересечения границы в Ниирала

Финские пограничники предупреждают о возможных очередях из-за ремонтных работ.

На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Ниирала", расположенном на карельском участке российско-финляндской границы, в начале следующей недели пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, заменить асфальт планируется в течение 5-6 августа.

На время проведения ремонтных работ часть дорожных полос окажется закрытой для движения транспорта. В этой связи финские пограничники предупреждают о возможных очередях на МАПП "Ниирала".