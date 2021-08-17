Финская Карелия призывает власти Суоми открыть туризм для привитых «Спутником V» россиян

Глава финского региона Южной Карелии предложил сертифицировать вакцину «Спутник V» в стране.

Председатель регионального правительства Южной Карелии, приграничного к России финского региона, Юкка Копра призвал власти страны способствовать утверждению российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и открыть туризм для привитых россиян. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я предложил Финляндии попытаться сертифицировать вакцину Sputnik V, если это возможно. Кроме того, органы здравоохранения Финляндии и России должны разработать процедуру безопасного проезда для вакцинированных. Произойдет ли это, я пока не знаю», - сказал Копра, также являющийся депутатом парламента Финляндии.

Он отметил, что в его ближайших планах обсудить этот вопрос с главой финского минсоцздрава Кристой Киуру.

Также он отметил сложность ситуации из-за разных ограничений, введенных из-за пандемии, на сухопутной границе, где каждая из стран разрешает или запрещает перемещение той или иной группы граждан без согласования между собой.

«Ситуация сложная, и нужно начать её разрешать», - отметил он.

В настоящее время финская граница для туристов из России закрыта до 22 августа.

Напомним, Финляндия открыла с 26 июля въезд в страну для граждан любых государств, у которых имеется свидетельство о прохождении полного курса вакцинации. Правда, речь идет только о тех вакцинах от коронавируса, которые получили одобрение Европейского агентства лекарственных средств, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медназначения и Всемирной организацией здравоохранения. Российских препаратов ни в одном из этих списков нет.