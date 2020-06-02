Финская компания намерена развивать производство фанеры в России

Менеджмент компании объясняет свои планы конкурентоспособностью продукции, выпущенной на российских предприятиях.

Финская компания UPM Plywood объявила о планах закрытия завода по производству хвойной и березовой фанеры в Ювяскюля, который на протяжении долгого времени является нерентабельным. Под угрозой увольнения оказались 167 работников предприятия.

Однако, как сообщила финская телекомпания Yle, менеджмент концерна UPM намерен развивать производство фанеры в России. Руководство концерна объясняет эти планы более низкими затратами на выпуск продукции на его российских заводах.