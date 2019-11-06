Финская таможня призналась в многолетних ошибках при конвертации рубля

Финская таможня три года — с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года — неверно конвертировала российский рубль, и теперь обещает возместить убытки участникам таможенного оформления.

Об этом сообщил глава ведомства Ярмо Райккя.

"Таможня ошибочно использовала курсы валют, установленные финским банком, в то время как должен был использоваться курс Европейского центрального банка. Мы стремимся начать процесс возмещения как можно скорее", — заявил Райккя, чьи слова цитирует "РИА Новости".

Как и кому будут компенсировать убытки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".