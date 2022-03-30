Финская таможня задержала несколько направлявшихся в Россию грузов из-за санкций Евросоюза

Финская таможня подтвердила задержание в прошедшие выходные нескольких направлявшихся в Россию грузов из-за введенных ЕС санкций.

Об этом ведомство сообщило в понедельник, передает ТАСС.

«Таможня в выходные, 2–3 апреля, остановила на пограничном пункте пропуска „Ваалимаа“ три груза, в отношении которых есть подозрения, что они подпадают под санкции ЕС. Таможня начала предварительное расследование этих случаев», — говорится в сообщении.

«Таможня конфисковала грузы. Их местом назначения была Россия», — указали там.

Ведомство в ответе на запрос ТАСС не уточнило, о каких грузах идет речь, а также не сообщило, откуда они направлялись в Россию.

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, что финские таможенники задержали на «Ваалимаа» три фургона с картинами, принадлежащими Эрмитажу, Третьяковской галерее и другим российским музеям. В свою очередь в пресс-службе Государственного Эрмитажа ТАСС сказали, что «подробности о перемещениях экспонатов не комментируются и не разглашаются с целью обеспечения их безопасности».