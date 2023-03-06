Финская ж/д компания недосчиталась более 50 млн евро после отмены «Аллегро»

Финская железнодорожная компания VR Group оценила потери, связанные с прекращением движения поезда «Аллегро», который эксплуатировала совместно с РЖД до марта 2022 года.

«Списания и другие единовременные расходы, связанные с прекращением восточного движения, составили 50,2 млн евро в 2022 году», — пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на отчетность компании за 2022 год.

Ранее в полугодовой отчетности VR оценивал размер списания в 45,4 млн евро. С чем связана корректировка суммы, не уточняется.

В общей сложности операции, связанные с Россией, принесли компании около 42 млн евро выручки в 2022 г. (91 млн евро в 2021 г.), что составляет примерно 3,8% всей чистой выручки группы. На 31 декабря 2022 года активы группы на примерно 17 млн евро были связаны с деятельностью в России.