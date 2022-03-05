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Финские компании Valio и Paulig уходят из России

Новости. Политика
11:23, 07 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Финские компании Valio и Paulig уйдут с российского рынка из-за ситуации на Украине.

Финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили в понедельник, что уходят с российского рынка. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем вторжение России в независимую Украину. У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в России», — приводится в сообщении цитата гендиректора Valio Анникки Хурме.

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в компании Valio работает около 400 человек. Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро. Дочерняя компания Valio в России на 100% принадлежит финской.

Об уходе с российского рынка заявил и финский производитель кофе Paulig.

«Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства. Процесс начнется немедленно, и в настоящее время оценивается подробный график», — говорится в сообщении.

Россия и близлежащие страны — одно из направлений деятельности Paulig. У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери. Ее продукция продается в основном в России. В России в компании Paulig работает около 200 сотрудников, уточнил производитель.

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