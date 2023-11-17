Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией

Пойти на крайние меры пришлось из-за действий тех, против кого и применили газ.

Как пишет rg.ru, пограничники Финляндии использовали газовые баллончики против группы людей на погранпереходе Ниирала. Один человек пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Yle.

Замглавы пограничной службы Северной Карелии (входит в состав Финляндии) Самули Муртонен подтвердил информацию и заявил, что пойти на крайние меры пришлось из-за действий тех, против кого и применили газ.

«Они не подчинялись приказам и словам пограничника. Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство», — объяснил он.

Пострадал один человек, его осмотрели и оказали необходимую помощь, рассказали в источнике.

Вечером 17 ноября был поставлен рекорд года по количеству граждан, решивших покинуть РФ и запросивших убежище в Финляндии.

«В пятницу большая группа людей (примерно 30 человек) прибыла к пограничному переходу Ниирала: одни пешком, другие — на велосипеде. Люди попытались пересечь границу, но пограничники их остановили. Один из мигрантов попытался пробежать мимо пограничников. Сотрудник ведомства использовал газовый баллон», — говорится в пресс-релизе, распространенном пограничной службы Северной Карелии в Финляндии.