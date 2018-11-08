Финские пограничники задержали очередного перебежчика из Карелии

Мужчина незаконно перешел российско-финляндскую границу в Сортавальском районе республики.

Финские пограничники задержали иностранного гражданина, который подозревается в незаконном переходе российско-финляндской границы. Как утверждает Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел вечером 7 ноября в окрестностях города Китее. Мужчина ушел на финскую территорию из Сортавальского района Карелии, однако о гражданстве и национальности перебежчика ничего не сообщается. Финская сторона уведомила о произошедшем российских пограничников.

Это далеко не первый случай незаконного перехода российско-финляндской границы на ее карельском участке. Напомним, последний такой инцидент был зафиксирован в октябре в окрестностях поселка Ниирала, расположенного по соседству с российским пограничным пунктом Вяртсиля в Сортавальском районе Карелии.