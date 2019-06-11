Финские пограничники задержали пьяных сограждан, вернувшихся из Карелии

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вартиус".

Двоим гражданам Финляндии придется понести наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. Пьяных водителей задержали в минувшее воскресенье, 9 июня, финские пограничники на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вартиус".

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, оба водителя возвращались из Карелии. При обследовании подозреваемых в управлении автомобилем в нетрезвом виде выяснилось, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает допустимые нормы. После этого водители были отправлены на анализ крови, который подтвердил факт превышения допустимого содержания алкоголя. Задержанные были отстранены от управления транспортными средствами.