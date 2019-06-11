Подписаться
Новости. Происшествия
10:29, 11 Июня 2019
фото: https://www.facebook.com/pg/rajavartiolaitos/

Финские пограничники задержали пьяных сограждан, вернувшихся из Карелии

Загрузка...

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вартиус".

Двоим гражданам Финляндии придется понести наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. Пьяных водителей задержали в минувшее воскресенье, 9 июня, финские пограничники на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вартиус".

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, оба водителя возвращались из Карелии. При обследовании подозреваемых в управлении автомобилем в нетрезвом виде выяснилось, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает допустимые нормы. После этого водители были отправлены на анализ крови, который подтвердил факт превышения допустимого содержания алкоголя. Задержанные были отстранены от управления транспортными средствами.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-11 11:11:05
Бытие теряет сознание.
Сеня
2019-06-11 10:39:33
Хе Хе , у нас среда неблагоприятная в стране , вот " поросята " и набухались . Бытие определяет сознание . Вернутся на родину , станут людьми .
Американец
2019-06-11 10:33:34
только бухают здесь, а там типа порядочные
Беня
2019-06-11 10:53:41
Американец, это точно.
Когда они пересекают границу, они себе думают, шо попали как-бы в Африку. А когда ты среди дикарей, какой смысл тратить энергию на то шоб корчить из себя пуританина, если с этого профита никого?
Я всегда говорил, шо их эуропейские добродетели на добрую половину (если не больше) состоит из лицемерия и конформизма :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

Аналитика

10.06.2019 11:20
Обществоведение
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2019 15:50
Личное мнение
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 4
Администрация Петрозаводска готова снести памятный знак вместе с Аллеей городов-побратимов ради типовой колонны?
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»