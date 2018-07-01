Финские СМИ назвали наиболее подходящее место для встречи Путина и Трампа

Журналисты предполагают, что это будет усадьба Кенигстед, где ранее уже проходили международные переговоры.

Финские журналисты предположили, где может состояться встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, назначенная на 16 июля в Хельсинки. Как предполагается, наиболее вероятным местом станет усадьба Кёнигстед недалеко от столицы страны. Она находится в городе Вантаа.

Строение расположилось на площади в 35 гектаров собственной земли. С южной стороны оно граничит с рекой Вантаа, на севере, западе и востоке буквально утопает в лесах.

Как отмечается, попасть на территорию можно только по одной дороге, которая хорошо охраняется. По информации Helsingin Sanomat, это строение — одно из самых защищённых мест.

Как пишет Лайф, эту усадьбу использует правительство Финляндии, парламент, представители судебных инстанций. Ранее здесь проходили важные международные встречи: переговоры делегаций Северной Кореи и США, а также встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

Как ранее сообщили в Кремле, главы государств планируют поднять тему развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.