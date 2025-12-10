Финские власти хотят создать особую экономическую зону на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии считает, что можно создать особую экономическую зону на границе с Россией.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что может быть создана особая экономическая зона (ОЭЗ) в районе города Иматра у границы с РФ на юго-востоке страны. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
По мнению премьер-министра, создание ОЭЗ сможет улучшить экономическую ситуацию в регионе. По его словам, само по себе учреждение зоны не гарантирует положительных изменений, но он готов рассмотреть «смелые предложения».
Среди возможных вариантов премьер назвал установление режима льготного налогообложения для предприятий и внедрение программы поддержки туризма. Для создания ОЭЗ требуется решение правительства Финляндии. Он добавил, что он знает о сложной ситуации в Южной Карелии и Иматре.
Известно, что финские города после закрытия границы с Россией стали испытывать экономические сложности. Бизнес там начал закрываться.
Напомним, что Финляндия в 2023 году закрыла все восемь пассажирских переходов на восточной границе. На территории Карелии закрытыми остаются 4 пункта пропуска. Ранее стало известно, что 14 декабря пройдет акция протеста против закрытия пограничных переходов на границе России и Финляндии. Организаторы мероприятия планируют автопробег ко всем финским пунктам пропуска.