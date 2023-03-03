Финский бизнес потерял миллиарды евро из-за ухода с российского рынка

Больше всего пострадали энергетики, строители и производители шин.
Хельсинкская биржа оценила потери финского бизнеса от ухода с российского рынка. Как пишет Helsingin sanomat, общий объем этих потерь превышает 4 миллиарда евро.
Самой пострадавшей оказалась энергетическая компания Fortum. В тройку тех, кто понес самые большие убытки, попали также строительная компания YIT и известный производитель шин Nokian Tyres.
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