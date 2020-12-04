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Финский бизнес заинтересовался льготами резидентов Арктической зоны в Карелии

Новости. Экономика
10:25, 05 Декабря 2020
фото: © Ragnar Singsaas/Getty Images
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Преференции и льготы, которые получат инвесторы, зарегистрированные в районах Карелии, вошедших в Арктическую зону РФ, заинтересовали бизнес в Финляндии.

Об этом сообщил начальник Управления по туризму республики Иван Кипрухин на онлайн-встрече руководства Карелии с представителями властей и бизнеса Финляндии.

"Резидентом Арктической зоны России может стать финский инвестор, планирующий реализовать проект на арктических территориях республики. Также возможен вариант совместного проекта", − сообщил Кипрухин.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и руководители финских региональных союзов Северной и Южной Карелии договорились о развитии связей в области туризма.

План включает создание трансграничных туристических маршрутов, в частности, ведущих из Финляндии к Белому мору, строительство кемпингов и стоянок, модернизацию международных пунктов пропуска, а также совместные событийные мероприятия в 2021−2023 годах.

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