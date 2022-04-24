Финский концерн Stora Enso продает свои предприятия в Карелии

Покупателем предприятий выступит местное руководство финской компании.

Финский концерн Stora Enso намерен в течение нынешнего года продать свои предприятия в Карелии и Новгородской области. Как говорится в официальном заявлении компании, предприятия перейдут местному руководству Stora Enso. В концерне считают, что такой шаг обеспечит «более ответственное долгосрочное решение для этих предприятий и их сотрудников из-за неопределенности на российском рынке».

На лесопильных заводах Stora Enso в Карелии и Новгородской области работают в общей сложности около 330 человек. Лесозаготовительная компания концерна, где трудятся еще около 170 человек, арендует в Карелии 370 тысяч гектаров лесфонда.