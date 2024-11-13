Финский поэт опасается, что попадет в тюрьму за кормление уток

Власти города Каяане заводят уголовные дела против кормильцев водоплавающих птиц.

Горожанам запретили кормить уток в финском городе Каяане, аргументируя это тем, что разводятся крысы. Информацию передали в паблике АНТИБЕСЕДКА - КОСТОМУКША.

Против кормильцев уток заводят уголовные дела. Финский поэт и художник Кейо Неваранта опасается, что его посадят в тюрьму за кормление уток. Однако он и группа волонтеров планируют продолжить кормление диких птиц этой зимой, иначе они погибнут.

Местные жители много лет подкармливают водоплавающих, чтобы птицы могли выжить в морозы. По мнению волонтеров, пернатые не улетают из Каяане, потому что у них нет миграционного пути.

История показывает, что уничтожение птиц оборачивается против людей. Так, в 1957 году власти Китая решили убить всех воробьев для увеличения урожая зерна и овощей. Им казалось, что птицы вредят промышленности. В стране началась масштабная компания по истреблению птиц. Однако это обернулось увеличением популяции насекомых, поедающих урожай. В результате китайцы обратились к Советскому Союзу и Канаде за помощью с поставкой воробьев. Птиц везли целыми вагонами для спасения урожая в Поднебесной.