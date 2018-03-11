Финский политик назвал мигрантов из третьих стран «отбросами общества»

Депутат Маури Пелтокангас резко высказался насчёт миграционной системы Шведской народной партии.

Депутат парламентской фракции «Истинные финны» и председатель парламентского административного комитета Маури Пелтокангас резко выразился насчёт иностранных граждан, переезжающих в Финляндию из стран третьего мира, сообщает издание «Yle».

— Отбросам, которые лезут сюда из третьих стран, нужно послать чёткий сигнал. Здесь не нужны те, кто живёт на деньги налогоплательщиков, — цитирует СМИ заявление политика в соцсети Х.

Отмечается, что таким образом Пелтокангас оценил предложенную Шведской народной партией балльную систему трудовой миграции. Позднее парламентарий извинился за свои высказывания и удалил скандальный пост.

Ранее стало известно, Финляндия сильнее других в Европе пострадала от разрыва дипломатических отношений с Россией. Экспорт и экономика страны были крайне зависимы от РФ, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на деятельности местных компаний.