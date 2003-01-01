Член консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема ратует за возобновление диалога с РФ.

Странам Запада необходимо восстановить отношения с Россией и прекратить эскалацию ради возвращения мира, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своём аккаунте в социальной сети Х.

— Нам необходимо создать более спокойный мир, восстановить диалог с Россией и прекратить эту опасную эскалацию, — написал он.

По мнению политика, при нынешних обстоятельствах Запад изолирует себя, в то время как РФ постепенно налаживает связи с другими сверхдержавами.

Ранее стало известно, что после закрытия границ с Россией уровень безработицы в Финляндии достиг 20-летнего максимума.

Напомним, по решению Хельсинки КПП между Финляндией и северо-западными регионами России закрыты с 2023 года из-за потока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.