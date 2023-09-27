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Финский суд вернул в Россию детей, которых отец пытался уберечь от обучения военным навыкам

Новости. Общество
14:51, 28 Сентября 2023
фото: Freepik

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Гражданин РФ приехал в Суоми со своими сыновьями и попросил убежища, поскольку не хотел, чтобы его детей обучали военному делу.

Верховный суд Финляндии 27 сентября принял решение возвратить в Россию матери двух сыновей 10 и 12 лет. Ребята были незаконно ввезены в Суоми отцом-россиянином осенью 2022 года. Об этом пишет издание 47news.

Мужчина настаивал, что частью российской школьной системы является обучение военным навыкам, а это вредно для его детей: один из мальчиков учился в кадетском классе, а другой в классе «Юнармии».

Верховный суд Финляндии решил, что в некоторых российских школах действительно преподают элементы, сравнимые с военной подготовкой, например, учат обращаться с оружием. Тогда как в Суоми школьное обучение не заточено на наращивание военного потенциала. Однако идеологические и практические различия в системах образования не являются серьёзной причиной предоставления убежища несовершеннолетним.

При этом, согласно опубликованному финским судом решению, сами братья-школьники заявили, что не хотят возвращаться в Россию. Один из них заметил, что после случившегося в российской школе его будут называть «предателем», так как, по мнению матери, он должен продолжить обучение в кадетском классе. «А в других школах злые и кричащие учителя», — добавил российский школьник в финском суде.

Из документа следует, что мальчики родились в России и прожили там до осени 2022 года. Их отец покинул родную страну, когда им было  3 и 5 лет. После этого дети оставались с матерью и старшей сестрой, которой сейчас 17 лет. Отец иногда встречался с сыновьями. А осенью 2022 года без разрешения матери увёз их в Финляндию, где попросил политического убежища для себя и сыновей.

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