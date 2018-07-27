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Новости. Общество
09:22, 27 Июля 2018
фото: img.getbg.net

Финское издание рассказало о простом способе, как избавиться от ос на даче

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Финское интернет-издание Yle рассказало, как с помощью полиэтиленового пакета с водой избавиться от ос на даче.

Этот способ жительница Финляндии Риитта Пииронен подсмотрела в Испании. Там во многих ресторанах к зонтикам от солнца официанты подвешивают прозрачные полиэтиленовые пакеты, наполненные водой.

"Когда я спросила, зачем это делают, официантка сказала, что это защита от ос, но деталей я не поняла", - рассказала Пииронен Yle.

Вернувшись в Финляндию, она решила протестировать испанское изобретение у себя на даче.


Riikka Porttila / Yle

"У нас на веранде постоянно летали осы, это ужасно раздражало, особенно когда они садились на еду. Очевидно, сосиски с гриля пришлись им по вкусу, - смеется Пииронен. – Я положила пакет с водой на стол, и осы пропали. Пара насекомых еще как-то прилетела на разведку, но потом они убрались с концами".

Пииронен не знает, что именно отпугнуло насекомых. Свое объяснение предложил биолог и энтомолог Яакко Куллберг, который прежде не слышал о трюке с пакетом.

"При поиске пищи оса использует обоняние и осязание. Она ориентируется в пространстве с помощью внутренних часов и рецепторов, реагирующих на ультрафиолет. Когда лучи солнца отражаются от выпуклой стороны прозрачного пакета с водой, рождаются блики, и оса теряет ориентацию в пространстве", - считает Куллберг.

Яакко Куллберг считает, что трюк с пакетом каждый может проверить сам. При этом лично он в борьбе с осами придерживается так называемой "тактики одного убийства".

"Оса – общественное насекомое, и после того, как она возвращается в гнездо после разведки, она сообщает остальному рою информацию о том, где находится еда. Если же "разведчик" не появляется в гнезде по истечении времени, осы скорее всего к вам не прилетят", - говорит ученый.

Издание также отмечает, что Риитта Пииронен уже поделилась испанским секретом с близкими друзьями и знакомыми, и, по ее словам, практически все сообщили, что пакет действительно отпугивает этих раздражающих насекомых.

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