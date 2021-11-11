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Финское кино про картошку и посетителей ночного бара увидят жители Петрозаводска

Новости. Культура
18:40, 11 Ноября 2021
фото: кадр из фильма «Peruna» (Картошка) © finnishfilmweek.ru

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В столице республики пройдет XXIV Неделя кино Финляндии, рассказали в Министерстве культуры Карелии.

С 19 по 22 ноября в Петрозаводске пройдет XXIV Неделя кино Финляндии, в рамках которой будет представлено финского игровое и документальное кино последних лет. После небольшого онлайн-перерыва фестиваль возвращается с показами в кинотеатр «Премьер». В программу фестиваля войдут фильмы самых разных жанров: от байопика о финской художнице и исторической костюмированной комедии до документального кино.

Кинофестиваль откроет драма режиссера, хорошо известного российскому зрителю, Мики Каурисмяки «Ночная амнистия» (2020) — история о трех мужчинах, решивших провести долгую ночь в хельсинкском баре в разгар локдауна за экзистенциальной беседой о жизни и будущем.

 

Комедия «Картошка» (режиссер Йоона Теена, 2021) познакомит зрителей с самым настоящим стартапером XVII века, который пытается импортировать неизвестный для Финляндии корнеплод — картофель. Никто не верит в картошку, а Гильдия торговцев репой старается помешать ему всеми силами.

 
 

В программе фестиваля фильм о жизни выдающейся художницы Финляндии — Хелене Шерфбек «Хелене» (режиссер Антти Йокинен, 2020). Фильм рассказывает о небольшом, но очень важном периоде жизни художницы, повлиявшем на ее творчество и известность. Кинопоказ состоится в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.

 
 

Комедия «Под видом смеха» (2020) режиссера Реетты Аалто расскажет о том, как справиться с жизненными проблемами с помощью стендапа.

 
 

Биографический документальный фильм «Аалто» (режиссер Вирпи Суутари, 2020). Прослеживая важные этапы биографии Алвара Аалто, авторы фильма перемещаются в разные уголки мира, изучают уже ставшие культовыми постройки и предметы дизайна и высвечивают роль главных женщин и партнеров архитектора — Айно и Элиссы Аалто — в его жизни и творчестве. Показ документального фильма «Аалто» организован совместно с Beat Film Festival.

 

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с переводом на русский язык.

Организаторами выступают Петрозаводское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, Кинофонд Финляндии, кинотеатр «Премьер». Генеральный партнер — Институт Финляндии в Санкт-Петербурге.

Организаторы фестиваля напоминают о соблюдении всех действующих санитарных требований.

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