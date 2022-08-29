Финскую гранату обнаружили на юге Карелии

Карельские спасатели обезвредили несколько взрывоопасных предметов.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, карельские минеры за последние дни несколько раз выезжали на вызовы, связанные с находками взрывоопасных предметов.

Несколько гранат и мин были найдены в Петрозаводске, а также Сортавальском и Олонецком районах республики.

Так, группа разминирования изъяла минометную мину 82 мм, финскую гранату М-41 и два взрывателя к минометным минам. Все эти находки советского периода были уничтожены. Помимо этого, была найдена и изъята учебно-имитационная граната РГД-5.

Всего с начала 2022 года карельские спасатели обезвредили уже 490 взрывоопасных предметов.