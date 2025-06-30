Финскую компанию заподозрили в поставках в Россию санкционных товаров

Транспортная компания из Хельсинки подозревается в поставках товаров в Россию на 300 тысяч евро.
В поставках в Россию товаров, попадающих под санкции ЕС, заподозрили финскую компанию из Хельсинки, сообщили в издании Yle*.
Компания занимается перевозками и подозревается в поставках подсанкционных товаров с 2022 по 2025 годы на общую стоимость около 300 тысяч евро.
Компаньоны поставляли в Россию подшипники и двигатели промышленного назначения. Как полагают финские правоохранители, это делалось через третьи страны, а также напрямую в Россию без экспортного разрешерия.
«Ещё один часто используемый транспортный маршрут проходил через Европу: товары отправлялись из Болгарии», — сказала руководитель расследования Ханна Коскенранта.
* — включен в единый реестр запрещенных сайтов.
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