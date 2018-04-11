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Новости. Общество
16:19, 11 Апреля 2018

Фирма, арендовавшая помещения Дворца бракосочетаний, пожаловалась Боднарчуку на мэрию

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Спикер городского совета Петрозаводска провел прием граждан. Геннадия Боднарчука попросили помочь в вопросах, связанных с состоянием здания школы №9, благоустройством двора на Волховской и арендой муниципальной собственности во Дворце бракосочетаний.

Во время приема к председателю Петросовета обратилась известный в Карелии ученый Людмила Фрадкова. По ее словам, здание школы №9, построенное в 1936 году, находится в плохом состоянии. Петрозаводчанка поинтересовалась, можно ли в ближайшее время его отремонтировать.

Геннадий Боднарчук отметил, что ремонт конкретных образовательных учреждений определяется в зависимости от степени износа зданий. В условиях ограниченного финансирования городские власти не имеют возможности включить в их число помещения школы №9. Тем не менее администрация Петрозаводска работает с республиканскими властями над получением дополнительного финансирования.

Жильцы одного из домов по улице Волховской попросили спикера горсовета помочь им с благоустройством двора. В частности, речь идет об установке новых урн для мусора. Боднарчук напомнил, что в ближайшее время городские власти внесут в карельский парламент законопроект о едином образце для урн.

"Как депутат по вашему округу, я возьму под личный контроль эту просьбу, найду спонсоров, которые установят урны", - пообещал председатель горсовета.

Еще один вопрос Геннадию Боднарчуку задала руководитель ООО "Объектив" – компании, которая до недавних пор арендовала у городской администрации часть Дворца бракосочетаний. В апреле городские власти расторгли с фирмой договор, предприниматели с таким решением не согласились и обратились в суд.

Руководитель компании Наталья Мишина попросила спикера Петросовета повлиять на решение мэрии. Боднарчук пообещал выяснить подробности ситуации, в том числе планы городской администрации по развитию Дворца бракосочетаний, после чего дать представителям компании ответ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2018-04-11 18:01:26
"Боднарчук напомнил, что в ближайшее время городские власти внесут в карельский парламент законопроект о едином образце для урн." Чего-о-оо?
Leopol'd
2018-04-11 17:58:46
Получается что единообразные, бетонные урны, которые обязали установить владельцев магазинов и пр. еще и не утверждены?! Т.е. завтра примут нового главного архитектора и он нарисует новый?
Гость
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